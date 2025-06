Festival Chants Libres – Autun 27 juin 2025 07:00

Le Festival Chants libres, festival national de chant choral porté par la Fondation Bettencourt Schuller en partenariat avec la Ville d’Autun, aura lieu le week-end du 27 au 29 juin 2025 (entrée gratuite).

Chants libres a vocation à faire découvrir et aimer le chant choral. Pour sa 5e édition, plus de 70 concerts et moments musicaux sont proposés dans six régions de France, avec des ensembles parmi les plus prestigieux, des chœurs amateurs et des chorales scolaires.

À Autun, la programmation est là aussi ambitieuse concerts, balade musicale, petit-déjeuner et apéritif, conférence… Ces animations se tiendront dans divers endroits de la ville d’Autun. De nombreux chœurs participeront à l’événement de cette fin juin L’Aubade (dir. Jean-Claude Brouillet), Chorustodunum (dir. Véronique Lancien), Divertimento (dir. Véronique Lancien et Vincent Jouanin), La Maîtrise de la Cathédrale d’Autun (dir. Emmanuelle Rivière), La Petite Cantate (dir. Caroll Ravoahangy), la Chorale Reflets (dir. Lydiane Curt-Pitou), le quintette Têtes de Chien.

À travers le Festival Chants libres, la Fondation Bettencourt-Schueller réaffirme plus que jamais son engagement de longue date en faveur du chant choral, un engagement qui vise à faire rayonner cette pratique auprès d’un public toujours plus large mais aussi à en saluer les bienfaits l’épanouissement personnel et la rencontre, précieux vecteur de mixité sociale et de solidarité. .

