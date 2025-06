FESTIVAL CHANTS LIBRES WAVES OF LIGHT Narbonne 29 juin 2025 20:00

Aude

FESTIVAL CHANTS LIBRES WAVES OF LIGHT 2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 20:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Waves of Light une rencontre vibrante entre les voix du chœur Les Éléments et les sonorités du Trio Paul Lay, au carrefour du jazz et de la musique vocale.

.

2 Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 90 20

English :

Waves of Light: a vibrant encounter between the voices of Les Éléments choir and the sounds of the Paul Lay Trio, at the crossroads of jazz and vocal music.

German :

Waves of Light: Eine vibrierende Begegnung zwischen den Stimmen des Ch?ur Les Éléments und den Klängen des Paul Lay Trios, an der Schnittstelle von Jazz und Vokalmusik.

Italiano :

Waves of Light: un incontro vibrante tra le voci del coro Les Éléments e i suoni del Paul Lay Trio, all’incrocio tra jazz e musica vocale.

Espanol :

Waves of Light: un vibrante encuentro entre las voces del coro Les Éléments y los sonidos del Paul Lay Trio, en la encrucijada del jazz y la música vocal.

L’événement FESTIVAL CHANTS LIBRES WAVES OF LIGHT Narbonne a été mis à jour le 2025-06-18 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi