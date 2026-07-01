FESTIVAL CHAPEAU LES ARTISTES Gigean

Informations pratiques

Gigean

FESTIVAL CHAPEAU LES ARTISTES

1, rue de l’Hôtel de Ville Gigean Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le vendredi 17 juillet, le cœur de Gigean vibrera au rythme de la 16E édition du festival Chapeau les Artistes.

Le vendredi 17 juillet, le cœur de Gigean vibrera au rythme de la 16E édition du festival Chapeau les Artistes. Le temps d’une soirée, les rues, places et espaces publics du centre historique se métamorphoseront en un véritable théâtre à ciel ouvert, offrant aux visiteurs une immersion artistique unique.

Dès 17h, petits et grands pourront déambuler librement à la rencontre d’artistes venus de tous horizons. Spectacles de rue, cirque, musique, magie, humour, performances visuelles et animations insolites s’enchaîneront dans une ambiance festive et conviviale.

Référence incontournable de l’été gigeannais, Chapeau les Artistes invite à la découverte, à l’émerveillement et au partage. Au détour d’une ruelle, sur une place animée ou au pied d’un monument, chaque spectacle réserve son lot de surprises et d’émotions.

Pensé comme un moment de rencontre entre les artistes et le public, le festival séduit chaque année par son atmosphère chaleureuse, son accessibilité et la richesse de sa programmation. Une soirée où l’on prend le temps de flâner, de rire, de s’étonner et de profiter ensemble de la magie du spectacle vivant.

Que vous soyez amateur de cirque, passionné de théâtre de rue ou simplement curieux de vivre une expérience originale en famille ou entre amis, Chapeau les Artistes vous promet une parenthèse artistique inoubliable au cœur du patrimoine gigeannais.

Retrouvez la programmation complète du festival sur le site de la ville www.ville-gigean.fr

Une soirée à vivre, à partager… et surtout à ne pas manquer ! .

1, rue de l’Hôtel de Ville Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 64 cla.gigean@gmail.com

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English :

On Friday, July 17, the heart of Gigean will come alive with the 16th edition of the Chapeau les Artistes festival.

L’événement FESTIVAL CHAPEAU LES ARTISTES Gigean a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau