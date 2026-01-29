Festival ChARTres Croisement des Arts sur le thème A la rencontre…

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-07

Venez découvrir cette exposition qui a pour objectif de promouvoir les artistes, et les arts qu’ils pratiquent, dans une perspective du Beau, de la joie et pour embellir le monde…

20 artistes venant de 8 pays.

ChARTres-Croisement des Arts met en valeur des artistes pratiquants des arts différents, afin de susciter une rencontre entre leurs talents peintre, sculpteur, pastelliste, musicien, aquarelliste, photographe, styliste, dessinateur… .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 62 07 75 93 chartres.croisementdesarts@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover this exhibition, which aims to promote artists and the arts they practice, with a view to beauty, joy and beautifying the world…

L’événement Festival ChARTres Croisement des Arts sur le thème A la rencontre… Chartres a été mis à jour le 2026-01-27 par OT CHARTRES