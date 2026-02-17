Festival Chasse & Campagne Fouchères
Festival Chasse & Campagne Fouchères samedi 15 août 2026.
Fouchères
Festival Chasse & Campagne
Château de Vaux Fouchères Aube
Tarif : – – Eur
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 23:55:00
Date(s) :
2026-08-15
Le rendez-vous rural incontournable !
Au programme:
– Présentations et spectacles sur le ring d’honneur devant le château (voir programme samedi et dimanche)
– 50 Exposants CHASSE CAMPAGNE ART DE VIVRE & GASTRONOMIE
– NOUVEAU Visite complète du Château et de ses communs meublés
– Village Enfants Parc à chiots, Promenade à poney*, Jeux en bois d’autrefois, Nombreux animaux, Jeux d’adresse pour tous les âges, Trampolines et Manèges*
– Ball trap à l’arrière du château
– Balade en Segway et à trottinettes électriques à travers le parc du château*
– Tir à l’arc sur cibles 3D et sanglier courant*
– Promenade en Calèche dans le parc du château*
– Le pigeonnier et ses grands rapaces
– Concert de trompe de chasse et de Bandas du sud ouest
– Concours de trompe de chasse coupe du château de Vaux et sélection régionale FITF
– Concours de la plus grosse Gougère Confrérie des gouteurs de gougères
– Concours de ferme du chien de chasse sur sanglier
– Exposition grands gibiers dans l’orangerie sur les chevreuils
– Exposition de voitures et de tracteurs anciens
– Exposition d’engins agricoles
– Démonstration + parade de tracteurs anciens et voitures anciennes
– Bar à champagne & huîtres terrasse sur ring des spectacles
– Gastronomie et savoir-faire culinaires dans la cour de ferme
– Restaurant éphémère dans la Grange par Aux Maisons
– grand feu d’artifice en musique le samedi soir à 22h.
Restauration paysanne*, Snack régional*, restaurant traiteur et buvettes sur place*
*Animations ou attractions payantes (non inclues dans billet d’entrée) 10 .
Château de Vaux Fouchères 10260 Aube Grand Est +33 3 25 40 17 47 chateau.vaux@gmail.com
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English :
L’événement Festival Chasse & Campagne Fouchères a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne