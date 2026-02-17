Festival Chasse & Campagne Fouchères

Fouchères

Festival Chasse & Campagne

Château de Vaux Fouchères Aube

Tarif : – – Eur

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 23:55:00

Date(s) :

2026-08-15

Le rendez-vous rural incontournable !

Au programme:

– Présentations et spectacles sur le ring d’honneur devant le château (voir programme samedi et dimanche)

– 50 Exposants CHASSE CAMPAGNE ART DE VIVRE & GASTRONOMIE

– NOUVEAU Visite complète du Château et de ses communs meublés

– Village Enfants Parc à chiots, Promenade à poney*, Jeux en bois d’autrefois, Nombreux animaux, Jeux d’adresse pour tous les âges, Trampolines et Manèges*

– Ball trap à l’arrière du château

– Balade en Segway et à trottinettes électriques à travers le parc du château*

– Tir à l’arc sur cibles 3D et sanglier courant*

– Promenade en Calèche dans le parc du château*

– Le pigeonnier et ses grands rapaces

– Concert de trompe de chasse et de Bandas du sud ouest

– Concours de trompe de chasse coupe du château de Vaux et sélection régionale FITF

– Concours de la plus grosse Gougère Confrérie des gouteurs de gougères

– Concours de ferme du chien de chasse sur sanglier

– Exposition grands gibiers dans l’orangerie sur les chevreuils

– Exposition de voitures et de tracteurs anciens

– Exposition d’engins agricoles

– Démonstration + parade de tracteurs anciens et voitures anciennes

– Bar à champagne & huîtres terrasse sur ring des spectacles

– Gastronomie et savoir-faire culinaires dans la cour de ferme

– Restaurant éphémère dans la Grange par Aux Maisons

– grand feu d’artifice en musique le samedi soir à 22h.

Restauration paysanne*, Snack régional*, restaurant traiteur et buvettes sur place*

*Animations ou attractions payantes (non inclues dans billet d’entrée) 10 .

Château de Vaux Fouchères 10260 Aube Grand Est +33 3 25 40 17 47 chateau.vaux@gmail.com

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English :

L’événement Festival Chasse & Campagne Fouchères a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne