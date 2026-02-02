Festival Chasseurs d’Orages Espace Albert Camus Bron
Festival Chasseurs d’Orages Espace Albert Camus Bron vendredi 3 avril 2026.
Festival Chasseurs d’Orages
Espace Albert Camus 1 rue Maryse Bastié Bron Rhône
Tarif : 12 – 12 – 25 EUR
Selon période de réservation et nombre de jours choisi
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
2026-04-03
Le Festival Chasseurs d’Orages plonge le public dans les phénomènes météo extrêmes, avec une expérience immersive qui mêle science, images et spectacle. Un rendez-vous unique en Europe.
info@aq-productions.fr
English :
The Chasseurs d?Orages Festival immerses the public in extreme weather phenomena, with an immersive experience combining science, images and spectacle. A unique event in Europe.
L’événement Festival Chasseurs d’Orages Bron a été mis à jour le 2026-01-30 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme