Festival Chasseurs d’Orages Espace Albert Camus Bron

Festival Chasseurs d’Orages

Espace Albert Camus 1 rue Maryse Bastié Bron Rhône

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Selon période de réservation et nombre de jours choisi

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

2026-04-03

Le Festival Chasseurs d’Orages plonge le public dans les phénomènes météo extrêmes, avec une expérience immersive qui mêle science, images et spectacle. Un rendez-vous unique en Europe.

Espace Albert Camus 1 rue Maryse Bastié Bron 69500 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes info@aq-productions.fr

English :

The Chasseurs d?Orages Festival immerses the public in extreme weather phenomena, with an immersive experience combining science, images and spectacle. A unique event in Europe.

