Festival Chat’ Bouge ! Manhac
Festival Chat’ Bouge ! Manhac samedi 6 juin 2026.
Manhac
Festival Chat’ Bouge !
Place de l’église Manhac Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Tarif plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Un après-midi festif, familial et culturel, pensé pour petits et grands, avec au programme animations, spectacles, rencontres et surprises à partager ensemble.
Ce rendez-vous, devenu incontournable dans le Pays Ségali, est né de la complicité entre le Centre Social et Culturel du Pays Ségali et l’AJAL. Deux associations engagées, ancrées localement, qui partagent les mêmes valeurs d’éducation populaire et de lien social. Depuis 2022, elles unissent leurs forces pour faire vivre Chat’Bouge, un temps fort dédié aux habitants et aux familles du territoire.
Au programme
15h30 La pêche aux sons Spectacle musical et théâtral place de l’église
16h30 Timbrement vôtre Cirque burlesque & théâtre de rue amphithéâtre naturel
17h30 Pianolala ! Cie Marin Marin Chansons perforées place de l’église
18h30 Le PP Project Cie les Involtes Marionnettes & musique live amphithéâtre naturel
20h Un singe en hiver Le gros concert place de l’église 8 .
Place de l’église Manhac 12160 Aveyron Occitanie +33 6 03 20 86 78 bonjour@assoajal.fr
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English :
A festive, family and cultural afternoon for young and old, with entertainment, shows, meetings and surprises to share.
L’événement Festival Chat’ Bouge ! Manhac a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)