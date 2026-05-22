Manhac

Festival Chat’ Bouge !

Place de l’église Manhac Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Un après-midi festif, familial et culturel, pensé pour petits et grands, avec au programme animations, spectacles, rencontres et surprises à partager ensemble.

Ce rendez-vous, devenu incontournable dans le Pays Ségali, est né de la complicité entre le Centre Social et Culturel du Pays Ségali et l’AJAL. Deux associations engagées, ancrées localement, qui partagent les mêmes valeurs d’éducation populaire et de lien social. Depuis 2022, elles unissent leurs forces pour faire vivre Chat’Bouge, un temps fort dédié aux habitants et aux familles du territoire.

Au programme

15h30 La pêche aux sons Spectacle musical et théâtral place de l’église

16h30 Timbrement vôtre Cirque burlesque & théâtre de rue amphithéâtre naturel

17h30 Pianolala ! Cie Marin Marin Chansons perforées place de l’église

18h30 Le PP Project Cie les Involtes Marionnettes & musique live amphithéâtre naturel

20h Un singe en hiver Le gros concert place de l’église 8 .

Place de l’église Manhac 12160 Aveyron Occitanie +33 6 03 20 86 78 bonjour@assoajal.fr

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English :

A festive, family and cultural afternoon for young and old, with entertainment, shows, meetings and surprises to share.

L’événement Festival Chat’ Bouge ! Manhac a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)