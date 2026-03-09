Festival Châteaux et Légendes Lichtenberg

Festival Châteaux et Légendes

Des animations variées sont proposées toute la journée afin de vous faire voyager dans une ambiance fantastique et médiévale autour des créatures mystiques du Rhin.

Festival châteaux et légendes au château de Lichtenberg

Vivez une expérience fantastique au château de Lichtenberg dans le cadre du festival Châteaux et Légendes. Ce festival est organisé par la Collectivité Européenne d’Alsace et se déroule durant toute la saison dans plusieurs châteaux rhénans.

Des animations pour toute la famille

Des animations variées sont proposées toute la journée afin de vous faire voyager dans une ambiance fantastique et médiévale autour des créatures de la terre pour émerveiller petits et grands !¿

Dans l’imaginaire médiéval, la terre n’est pas seulement le domaine des hommes elle est habitée par une multitude de créatures mystérieuses, nées des légendes, des traditions populaires et des récits transmis au coin du feu. Ces êtres, souvent invisibles ou dissimulés, incarnent les forces cachées de la nature et les peurs comme les espoirs du monde médiéval. .

All day long, a variety of events will take you on a fantastic, medieval journey around the mystical creatures of the Rhine.

