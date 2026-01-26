Festival Chefs op’ en Lumière Chalon-sur-Saône

Festival Chefs op’ en Lumière

Le festival Chefs op’ en Lumière est un festival dédié aux métiers de l’ombre du cinéma et plus particulièrement aux directeurs et directrices de la photo. Il s’agit d’un événement unique en France.

Le festival grandit comme le prouve les chiffres suivants

65 films (longs métrages) dont 33 avant-premières, 19 courts métrages + 6 jury différents + 23 événements différents (Cine-concerts, tables rondes, conférences, Master-class, ateliers de pratique….)

LE JURY

Agnès Godard (AFC) sera la présidente du jury 2026. Figure emblématique du cinéma français, elle a été l’une des premières femmes directrices de la photo. En 40 ans de carrière, elle a suivi l’évolution de la technologie et du cinéma, passant du monde d’Henri Alekan à Ursula Meier, en passant par Claire Denis, Agnès Varda, André Téchiné et bien d’autres.

Le codirecteur de la revue Positif, N.T.Binh, la comédienne et réalisatrice Alex Poukhine, es directeurs de la photo Fiona braillon (AFC) et David Quesemand (AFC) compléteront ce jury.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE

LES PROJECTIONS

Le Festival Chefs Op’ en Lumière 2026 mettra à l’honneur des films inédits en France, des œuvres d’auteur engagées, des films restaurées, mais aussi des projections grand public accessibles à tous. Voici les temps forts annoncés

• La Compétition

8 longs métrages européens seront en lice pour la plus haute distinction du festival Le Prix du jury.

Un Prix du public sera également décerné, ainsi qu’un Prix des étudiants et des lycéens.

• Nouveauté Une compétition de courts métrages

Les courts métrages sélectionnés devront avoir été photographiés par des directrices de la photo. Celles-ci seront invitées à présenter leur film lors des deux séances prévues le lundi à 16h et le mardi à 10h.

Objectif faire émerger les nouvelles voix du cinéma indépendant et repérer les talents de demain.

(Un concours organisé avec la collaboration du Collectif Femmes à la caméra ).

2 prix seront remis lors de la cérémonie de clôture .

• Des avant-premières et grands récits des fictions et drames ancrés dans l’histoire récente ou politique du monde entier, des œuvres qui interrogent la mémoire collective et les fractures sociales contemporaines. Ces films, projetés avant leur sortie nationale, sont au cœur de l’identité du festival puisque nous aurons plus de 30 avant-premières.

• Films d’ouverture et de clôture

Le festival s’ouvrira en beauté le lundi 2 mars avec la projection en avant-première de I swear de Kirk Jones qui a connu un énorme succès en Grande-Bretagne à sa sortie.

Il se terminera de la même manière le samedi 7 mars avec Silent friend de Ildiko Enyedi, présenté au dernier Festival de Venise,

• Un ciné-concert le samedi 28 février, avec une nouvelle création avec 4 musiciens pour le festival, autour du chef-d’œuvre de Julien Duvivier Au bonheur des dames.

• Au total, 66 films issus du monde entier seront projetés , entre œuvres déjà primées dans les grands festivals internationaux et perles encore inconnues du grand public.

LES ÉVÉNEMENTS

• EXPOSITION LA RUSE DU VISIBLE

Cette exposition temporaire intitulée La ruse du visible sera consacrée à cette notion commune à la photographie et au cinéma le hors champ . Mise en place avec le partenariat du Musée Nicéphore Niépce, l’exposition consistera à faire dialoguer des photos des directeurs de la photo de l’AFC avec celles issues des collections du musée.

o Le cinéma explore ses propres hors champs. Le hors champ y devient tension, continuité, effet d’attente ou de résolution. Il sert la narration, agit comme une promesse d’image à venir, ou une rémanence d’image passée.

o La photographie, elle, reste et ne promet rien. Elle est là, suspendue, muette, irrésolue. Elle creuse dans sa fixité, un vide actif, une absence qui travaille le regard.

Vernissage le lundi 2 février au Musée Nicéphore Niépce.

• UN FOCUS SUR LA RELATION ENTRE JEU VIDÉO ET CINÉMA

Celui-ci sera proposé le mercredi 4 mars avec deux séquences

o La projection du long métrage The Knit’s Island , l’île sans fin, en présence de l’un des réalisateurs Quentin L’helgoualc’h. Ce film mêle cinéma documentaire et jeu vidéo.

Quelque part sur internet existe un espace de 250 km² dans lequel des individus se regroupent en communauté pour simuler une fiction survivaliste. Sous les traits d’avatars, une équipe de tournage pénètre ce lieu et entre en contact avec des joueurs. Qui sont ces habitants ? Sont-ils réellement en train de jouer ?

o Rencontre avec Renaud Charpentier, game director (directeur artistique) de L’empire des Fourmis (Empire of the Ants), nominé dans trois catégories aux récompenses de la Gamescom 2024 (meilleurs visuels, meilleur gameplay, meilleur jeu PC).

o Ce focus sera complété par une rencontre le jeudi 5 mars avec Mihai Grecu, artiste plasticien, cinéaste et infographiste 3D. Il évoquera comment il intègre l’intelligence artificielle dans sa création.

• DES RENCONTRES AVEC DES PROFESSIONNELS

o Des masters classes

-Manu Dacosse qui vient de signer l’image de L’Étranger (François Ozon) vendredi 6 mars 10h) en partenariat avec IMAgo International

-Frida Marzouk (Les Chroniques d’Haïfa, Promis le Ciel, Quand le vent se lève…) mardi 3 mars en partenariat avec l’AFC

-Alexandre Astier et Jean-Marie Dreujou le samedi 7 mars

o Des tables rondes

-Comment filmer la musique ? samedi 7 mars en partenariat avec l’UCO et l’AFC

-La relation chefs op’/ réalisateurs lundi 2 mars en partenariat avec l’APARR (l’association des professionnels du cinema en Bourgogne Franche-Comté)

-Des workshops

-La lumière pilotée. (3 séquences le mercredi 4 mars) en partenariat avec l’UCO

– Des présentations de matériels et des retours d’expériences

– La nouvelle camera Red/NIKON lundi 2 mars

– Présentation du Stemirax par son créateur Théo Fauger un système qui permet de créer optiquement la superposition de deux images en temps réel et ce, dès la prise de vue lundi 2 mars

-Retour sur le backlot de TSF plateforme de décors des rues parisiennes, offrant à chaque réalisateur, chef opérateur et chef décorateur la possibilité de créer leurs propres univers mardi 3 mars

Infos pratiques

• Dates du 28 février au 8 mars 2026

• Lieu Chalon/Saône Espace des Arts et Megarama

• Entrée libre pour tous les événements mais réservation vivement conseillée

• Programme complet sur le site officiel de Festival Chefs Op’ à partir de la fin janvier. www.festivalchefsop.fr .

English : Festival Chefs op’ en Lumière

