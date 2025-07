FESTIVAL CHEMIN FAISANT Centre ville de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

FESTIVAL CHEMIN FAISANT Centre ville de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc samedi 19 juillet 2025.

Centre ville de Chamonix 19 Place Balmat Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Marcher, philosopher, s’inspirer, respirer, tisser de nouveaux liens, prendre le temps de la rencontre en randonnant sur les sentiers de la vallée de Chamonix.

English :

Walk, philosophize, be inspired, breathe, forge new connections, take the time to meet new people while hiking the trails of the Chamonix Valley.

German :

Wandern, philosophieren, sich inspirieren lassen, atmen, neue Verbindungen knüpfen, sich Zeit für Begegnungen nehmen, während Sie auf den Pfaden des Chamonix-Tals wandern.

Italiano :

Camminare, filosofeggiare, lasciarsi ispirare, respirare, stringere nuovi legami, conoscere nuove persone mentre si percorrono i sentieri della valle di Chamonix.

Espanol :

Caminar, filosofar, inspirarse, respirar, forjar nuevos vínculos, dedicar tiempo a conocer gente nueva mientras recorres los senderos del valle de Chamonix.

