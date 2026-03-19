FESTIVAL CHEMINS DES ARTS Soffin Authiou

FESTIVAL CHEMINS DES ARTS

Soffin LA BERGERIE DE SOFFIN 58700 AUTHIOU Authiou Nièvre

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-26 23:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Ce festival de danse en milieu rural ayant lieu depuis 2005 le dernier week end de juillet permet de dynamiser la campagne nivernaise en provoquant des rencontres entre artistes de tous horizons et habitants du canton.

Pendant trois jours se succèdent des propositions singulières, véhiculant de l’audace, des émotions, des frissons dans un esprit de partage et de convivialité.

La programmation, bien qu’axée sur l’art chorégraphique, se veut résolument ouverte à toutes les histoires et aventures artistiques professionnelles.

Le festival accueille par ailleurs des artistes venus d’autres pays et d’autres cultures, afin de faire partager au plus grand nombre leurs univers artistiques.

Variété des propositions, diversité des écritures, mélange des styles un parcours singulier permettant de découvrir chaque année les différentes facettes de la danse contemporaine actuelle à travers le regard avisé de nombreux chorégraphes. .

Soffin LA BERGERIE DE SOFFIN 58700 AUTHIOU Authiou 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 15 56 hello@labergeriedesoffin.org

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English : FESTIVAL CHEMINS DES ARTS

L’événement FESTIVAL CHEMINS DES ARTS Authiou a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny