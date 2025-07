Festival Chés Wèpes concert trad folk Cayeux-sur-Mer

Cayeux-sur-Mer Somme

Début : 2025-07-27 17:00:00

Ce trio endiablé vous entraînera aux rythmes de l’accordéon, de la guitare et des percussions, sur les routes de la Picardie, du Canada et d’autres régions. Ils vous feront découvrir des chansons et airs entraînants, qui ont su faire danser et chanter tant de gens avant nous. 0 .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 17 00

