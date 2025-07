Festival Chés Wèpes Soiée picardisante Eaucourt-sur-Somme

Festival Chés Wèpes Soiée picardisante Eaucourt-sur-Somme jeudi 7 août 2025.

place Louis Collin Eaucourt-sur-Somme Somme

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-07 20:00:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Avec les picardisants du Ponthieu et du Vimeu Veut miu aller à ch’molin qu’à ch’métecin * Les Picardisants du Ponthieu et du Vimeu sont des matchès , des mordus, de picard. Depuis plus de 55 ans ils font vivre la langue picarde à Abbeville et dans ses environs. Venez profiter de leurs textes mis en scène à l’occasion du festival Chés Wèpes de la Côte picarde. Vivez un moment de partage et de convivialité avec d’authentiques diseuses pi diseus .

* Il vaut mieux aller au moulin que chez le médecin 0 .

place Louis Collin Eaucourt-sur-Somme 80580 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 17 00

