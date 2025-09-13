Festival cheval artiste à Val-du-Mignon Val-du-Mignon

Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-09-14

Pendant 2 jours, le Cheval Artiste vous amène à la rencontre de ses complices de scène écuyers, echassiers, équilibristes, danseurs, artistes de feu et de leurs créations originales.

A travers différents spectacles et animations, plongez dans l’univers atypique du Théâtre Caballicare et partagez des moments privilégiés avec tous les artistes ! .

Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 72 66 54 Sabrinalepienne@gmail.com

