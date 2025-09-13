Festival cheval artiste à Val-du-Mignon Val-du-Mignon
Festival cheval artiste à Val-du-Mignon Val-du-Mignon samedi 13 septembre 2025.
Festival cheval artiste à Val-du-Mignon
Val-du-Mignon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13 2025-09-14
Pendant 2 jours, le Cheval Artiste vous amène à la rencontre de ses complices de scène écuyers, echassiers, équilibristes, danseurs, artistes de feu et de leurs créations originales.
A travers différents spectacles et animations, plongez dans l’univers atypique du Théâtre Caballicare et partagez des moments privilégiés avec tous les artistes ! .
Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 72 66 54 Sabrinalepienne@gmail.com
English : Festival cheval artiste à Val-du-Mignon
German : Festival cheval artiste à Val-du-Mignon
Italiano :
Espanol : Festival cheval artiste à Val-du-Mignon
L’événement Festival cheval artiste à Val-du-Mignon Val-du-Mignon a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Niort Marais Poitevin