FESTIVAL CHIEN A PLUMES Villegusien-le-Lac Longeau-Percey

FESTIVAL CHIEN A PLUMES Vendredi 1 août, 16h00 Villegusien-le-Lac Haute-Marne

info sur www.chienaplumes.fr

Le Festival du Chien à Plumes est de retour pour sa 27ème édition les 1.2.3 août 2025 au cœur du champêtre et bucolique Pays de Langres !!!

Solidement implanté sur le département de la Haute-Marne, proche de la ville de Langres et de ses 4 lacs, à l’orée du Parc National de Forêts, le festival associatif « Le Chien à Plumes » poursuit sa formidable aventure humaine et culturelle du 1 au 3 août, dans une ambiance festive en adéquation avec son cadre naturel à préserver.

Cette 27ème édition frappe fort avec une programmation audacieuse et originale : voyez plutôt !!!

TOUTE LA PROGRAMMATION

VEND 1er AOUT

L’ENTOURLOOP / VLADIMIR CAUCHEMAR

ODEZENNE /PIERRE HUGUES JOSE / JULIEN GRANEL

ARKA’N ASRAFOKOR / LUIZA / LULU VAN TRAPP / SAÑA RITA / KONIK

SAM 2 AOUT

EDDY DE PRETTO / POLO & PAN / RISE OF THE NORTHSTAR

FLAVIA COELHO / BLACK SEA DAHU / TSHEGUE / BONNE NUIT

TREMPLIN / GRIMR / LA NUIT ELECTRO : OLYMPE 4000 + FABZEU

DIM 3 AOUT

BEN MAZUE / BIG SURPRISE * / GRINGE

JAMAIT / FAKEAR / LA FANFARE DU CONTREVENT

MINH / JOE BEL / YOR / RISK CREW

*annoncée le 5 juillet

Le Chien à Plumes est avant tout une association et ses 450 bénévoles qui œuvrent depuis 30 ans sur le Pays de Langres, un territoire vert avec ses lacs et son Parc National de Forêts… Excusez du peu ;)

Les points forts du Chien à Plumes sont bien les légendaires sourires de ses bénévoles, son cadre exceptionnel, les liens tissés au fil des ans d’où l’envie de s’y retrouver pour écrire la suite.

Loin des grosses organisations, le « plus petit des grands Festivals » garde l’envie de partager une programmation éclectique, festive et audacieuse afin de rassembler les musiques dans leurs grandes diversités actuelles. Ce qui a pour bienfait de rassembler également les générations.

La 27ème édition de ce rendez-vous pas comme les autres, sera aussi l’occasion de découvrir une programmation éclectique entre Rock, Chanson, Electro, Hiphop, Métal, Musique du monde … C’est aussi l’occasion de (re)découvrir l’ambiance unique du camping et son Chien-Pito, de la plage joyeusement investie de licornes et du Festival avec son tour du monde musical et culinaire.

Villegusien-le-Lac Rue de Villegusien À Percey, 52250 Longeau-Percey Longeau-Percey 52250 Percey-le-Pautel Haute-Marne Grand Est

3 jours / + de 30 artistes / 3 scènes / Camping Gratuit