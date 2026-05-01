Festival Choeurs en fête Le Bourg Saint-André-le-Désert

Saint-André-le-Désert

Festival Choeurs en fête

Le Bourg Eglise Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

C’est la 4eme édition du Festival CHOEURS EN FÊTE !

Plusieurs groupes vocaux se succéderont sur la scène. On retrouvera les SCHNOCKS de Cluny, DECIDELA de Chevagny sur Guye, ZZING des Pays bas, LA SOURCE de Saint Bonnet de Joux, MELOGUY de Salornay et CANTAZE d’Azé.

Une bien belle affiche pour un beau festival original. .

Le Bourg Eglise Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 31 25 31 vanbommel@tiswe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Choeurs en fête

L’événement Festival Choeurs en fête Saint-André-le-Désert a été mis à jour le 2026-05-05 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II