Festival Choeurs et Harmonie Sarreguemines chante en Harmonie Sarreguemines 6 juillet 2025 10:30

Moselle

Festival Choeurs et Harmonie Sarreguemines chante en Harmonie 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-06 10:30:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Organisé conjointement par la Musique Municipale de Sarreguemines ( orchestre d’harmonie) et l’Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines ( une 40aine de choristes).

Ce festival verra une alternance de prestations musicales chantées et de performances d’orchestres d’harmonies tout au long d’une journée festive agrémentée de buvettes et restauration.

Au programme :

– 10h30 Chorale du Parc.

– 11h15 Harmonie de Forbach.

– 12h15 La Marjolaine.

– 13h Philarmonie de Diemeringen.

– 14h Choeur d’hommes d’Alsace Bossue.

– 14h45 Entente Musicale de Keskastel.

– 15h45 Opus 57.

– 16h30 Harmonie de Saint-Avold.

– 18h Tutti Musique Municipale de Sarreguemines + Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines et chorales participantes.Tout public

0 .

2 rue du Maire Massing

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 28 48 22 48 EnsembleVocalCSgmns@gmail.com

English :

Organized jointly by the Musique Municipale de Sarreguemines (wind band) and the Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines (some 40 choristers).

The festival will feature alternating sung music and wind band performances throughout a festive day, with refreshment stands and food.

Program:

– 10:30 am: Chorale du Parc.

– 11.15am: Harmonie de Forbach.

– 12.15pm: La Marjolaine.

– 1pm: Philarmonie de Diemeringen.

– 2pm: Choeur d’hommes d’Alsace Bossue.

– 2.45pm: Entente Musicale de Keskastel.

– 3.45pm: Opus 57.

– 4.30pm: Harmonie de Saint-Avold.

– 6pm: Tutti Musique Municipale de Sarreguemines + Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines and participating choirs.

German :

Gemeinsam organisiert von der Musique Municipale de Sarreguemines (Blasorchester) und dem Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines (ca. 40 Chorsänger).

Bei diesem Festival wechseln sich musikalische Gesangsdarbietungen und Auftritte von Harmonieorchestern während eines ganzen Tages ab.

Auf dem Programm stehen :

– 10.30 Uhr: Chorale du Parc.

– 11.15 Uhr: Harmonie de Forbach.

– 12.15 Uhr: La Marjolaine.

– 13 Uhr: Philarmonie von Diemeringen.

– 14 Uhr: Choeur d’hommes d’Alsace Bossue.

– 14.45 Uhr: Entente Musicale de Keskastel.

– 15.45 Uhr: Opus 57.

– 16.30 Uhr: Harmonie de Saint-Avold.

– 18 Uhr: Tutti Musique Municipale de Sarreguemines + Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines und teilnehmende Chöre.

Italiano :

Organizzato congiuntamente dalla Musique Municipale de Sarreguemines (banda di fiati) e dall’Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines (circa 40 cantanti).

Il festival prevede un’alternanza di musica cantata e di esibizioni di bande di fiati per tutta la giornata, con punti di ristoro e ristoranti.

Il programma:

– 10.30: Chorale du Parc.

– 11.15: Harmonie de Forbach.

– 12.15: La Marjolaine.

– ore 13.00: Filarmonica di Diemeringen.

– 14.00: Choeur d’hommes d’Alsace Bossue.

– 14.45: Entente Musicale de Keskastel.

– 15.45: Opus 57.

– ore 16.30: Harmonie de Saint-Avold.

– ore 18.00: Tutti Musique Municipale de Sarreguemines + Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines e cori partecipanti.

Espanol :

Organizado conjuntamente por la Musique Municipale de Sarreguemines (banda de viento) y el Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines (unos 40 cantantes).

Este festival alternará a lo largo del día actuaciones de música cantada y de bandas de viento, con puestos de restauración y restaurantes.

Programa

– 10.30 h: Coral del Parque.

– 11.15 h: Harmonie de Forbach.

– 12.15 h: La Marjolaine.

– 13.00 h: Filarmónica de Diemeringen.

– 14.00 h: Coro de hombres de Alsacia Bossue.

– 14.45 h: Entente Musicale de Keskastel.

– 15.45 h: Opus 57.

– 16.30 h: Harmonie de Saint-Avold.

– 18.00 h: Tutti Musique Municipale de Sarreguemines + Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines y coros participantes.

L’événement Festival Choeurs et Harmonie Sarreguemines chante en Harmonie Sarreguemines a été mis à jour le 2025-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES