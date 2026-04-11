Festival Choral 2026 Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre

Festival Choral 2026

Le Fuilet Espace Figulina Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Découvrez la richesse du chant choral des Mauges lors d’une soirée unique !

Assistez au premier concert du Festival Choral 2026, une soirée consacrée à la promotion du chant choral sous toutes ses formes. L’événement, organisé par L’Ensemble Vocal Mosaïque, met en vedette trois chœurs aux répertoires et aux profils distincts.

Découvrez le samedi soir

– Le Chœur d’Orée (Orée d’Anjou) Cette jeune chorale intergénérationnelle, incluant adolescents et seniors, présentera des œuvres variées, chantées a cappella ou accompagnées au piano et violoncelle.

– Les Pattes de Louve Un groupe rural des Mauges, 100% féminin et militant.

Découvrez également le dimanche après-midi

L’Ensemble Vocal Mosaïque Avec ses 40 choristes, l’ensemble propose un programme varié allant de la Renaissance à nos jours, interprété intégralement a cappella. .

Le Fuilet Espace Figulina Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 02 36 25 96 grellier.gerard49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the richness of Mauges choral singing in a unique evening!

L’événement Festival Choral 2026 Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges