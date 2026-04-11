Festival Choral 2026 Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
Festival Choral 2026 Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre samedi 11 avril 2026.
Montrevault-sur-Èvre
Festival Choral 2026
Le Fuilet Espace Figulina Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Découvrez la richesse du chant choral des Mauges lors d’une soirée unique !
Assistez au premier concert du Festival Choral 2026, une soirée consacrée à la promotion du chant choral sous toutes ses formes. L’événement, organisé par L’Ensemble Vocal Mosaïque, met en vedette trois chœurs aux répertoires et aux profils distincts.
Découvrez le samedi soir
– Le Chœur d’Orée (Orée d’Anjou) Cette jeune chorale intergénérationnelle, incluant adolescents et seniors, présentera des œuvres variées, chantées a cappella ou accompagnées au piano et violoncelle.
– Les Pattes de Louve Un groupe rural des Mauges, 100% féminin et militant.
Découvrez également le dimanche après-midi
L’Ensemble Vocal Mosaïque Avec ses 40 choristes, l’ensemble propose un programme varié allant de la Renaissance à nos jours, interprété intégralement a cappella. .
Le Fuilet Espace Figulina Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 02 36 25 96 grellier.gerard49@gmail.com
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English :
Discover the richness of Mauges choral singing in a unique evening!
L’événement Festival Choral 2026 Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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