Laissez-vous surprendre par un concert avec cette chorale invitée à Sauveterre !

Quaturo Féminin d’Ukraine « Ruta Mayata Quartet » est un groupe féminin venant d’Ukraine !

Tous ces choeurs invitent le public à venir découvrir et partager leurs multiples diversités de répertoires et de techniques vocales. Tout au long des concerts, les spectateurs voyagent avec le chant choral autour du monde en parcourant les cultures proches et lointaines.

Ce festival rencontre un grand succès auprès du public qui se presse, toujours fidèle et nombreux, et qui confirme par sa présence l’importance du mouvement amateur mondial, acteur incontournable de la musique et de l’animation des territoires. .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com

English :

Let yourself be surprised by a concert with this guest choir at Sauveterre!

German :

Lassen Sie sich von einem Konzert mit diesem Gastchor in Sauveterre überraschen!

Italiano :

Lasciatevi sorprendere da un concerto di questo coro invitato a Sauveterre!

Espanol :

¡Déjese sorprender por un concierto con este coro invitado en Sauveterre!

