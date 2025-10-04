Festival choral « Val’ Dordogne » Argentat-sur-Dordogne
Festival choral « Val’ Dordogne » Argentat-sur-Dordogne samedi 4 octobre 2025.
Festival choral « Val’ Dordogne »
Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Cette année, pour sa quinzième édition, le Festival choral Val’ Dordogne célèbre le 40e anniversaire de la chorale des Gabariers. .
Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 28 10 91
English : Festival choral « Val’ Dordogne »
German : Festival choral « Val’ Dordogne »
Italiano :
Espanol : Festival choral « Val’ Dordogne »
L’événement Festival choral « Val’ Dordogne » Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-09-16 par Corrèze Tourisme