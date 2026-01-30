Festival Choralex 2026 Lisieux

Festival Choralex 2026

8 Rue Victorine Magné Lisieux Calvados

2026-03-08 15:00:00

2026-03-08

2026-03-08

Festival choralex 2026, 120 chantent des classiques de variété française à la salle SMA à Lisieux

À la santé des chansons que l’on aime, venez écouter vos titres préférés, tels que ceux de Renaud, Joe Dassin, Patrick Bruel, Claude François, Barbara, Clara Luciani et bien d’autres, interprétés par 120 choristes. .

8 Rue Victorine Magné Lisieux 14100 Calvados Normandie gerardlebrouder@free.fr

English : Festival Choralex 2026

Festival choralex 2026, 120 sing French variety classics at the Salle SMA in Lisieux

