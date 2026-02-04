Festival Chorus des Hauts-de-Seine Seine Musicale Boulogne-Billancourt

Le Festival Chorus revient pour trois jours de musique et de découvertes avec plus de 60 artistes sur quatre scènes emblématiques : Grande Seine, Auditorium, RiFFX et Parvis. Au programme : pop, rock, hip-hop, musiques du monde et projets singuliers, où talents émergents et têtes d’affiche se rencontrent.

Le Prix Chorus ouvre le festival le vendredi 10 avril avec cinq artistes sélectionnés pour cette 38ᵉ édition, suivis d’Ala.ni, Fatoumata Diawara, Louane, Zélie et un hommage à Kurt Cobain. Samedi et dimanche, retrouvez Meryl, Copilote, La Giù, Akata Kolo Orchestra, Yasmine Meddour, Bertrand Belin ou encore Keblack, parmi une trentaine d’autres talents à découvrir.

Pour les plus jeunes, Chorus des enfants propose neuf spectacles immersifs adaptés de 0 à 11 ans, répartis sur trois espaces, avec des histoires musicales et interactives qui feront vibrer toute la famille.

Chorus, c’est trois jours où la scène devient une mosaïque de sons et de talents, entre grandes voix, créations émergentes et expériences immersives pour tous les publics.

Un lieu unique, une programmation moderne, éclectique et exigeante, des espaces scénographiés et immersifs et un accueil des plus soignés : mélangez le sachet et vous obtenez ? Le Festival Chorus des Hauts-de-Seine.

Du vendredi 10 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

payant

Tarifs Festival Chorus : pass 1 jour dès 29 €, 2 jours dès 54 €, 3 jours dès 70 €.

Chorus des enfants : 1 spectacle 10 €/7 €, 2 spectacles 7 €, groupes 4 €, gratuit pour les moins de 3 ans et pour les moins de 11 ans aux soirées tout public.

Réservation : chorus.hauts-de-seine.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Seine Musicale Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

Métro -> 9 : Pont de Sèvres (Boulogne-Billancourt) (398m)

Bus -> 42260389 : Cours de l’Ile Seguin (Boulogne-Billancourt) (228m)

Vélib -> Cours de l’Ile Seguin – Parc Billancourt (119.60m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://chorus.hauts-de-seine.fr/ https://www.facebook.com/festivalchorus https://www.facebook.com/festivalchorus https://x.com/festivalchorus



Afficher la carte du lieu Seine Musicale et trouvez le meilleur itinéraire

