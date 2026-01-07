Festival Chorus La Seine musicale Boulogne-Billancourt

Six scènes dont une salle de 6 000 places, un auditorium de musique classique revisité et une terrasse de folie entourée par la Seine sauront rassasier vos désirs musicaux les plus fous.

De nombreuses animations, ateliers et jeux participent également à rendre le festival vivant et à décupler l’expérience festivalière.

le Chorus des enfants !

Conte musical, ballade sonore, ciné-concert, musique, danse et arts numériques sont au programme de la nouvelle édition du Chorus des enfants. Une journée pour profiter avec les enfants de nombreuses animations, de concerts et spectacles spécialement adaptés au jeune public.

Le festival Chorus des Hauts-de-Seine accorde depuis toujours une place de choix à la proposition artistique à destination d’un public familial, à travers le Chorus des Enfants.

Un lieu unique, une programmation moderne, éclectique et exigeante, des espaces scénographiés et immersifs et un accueil des plus soignés : mélangez le sachet et vous obtenez ? Le Festival Chorus des Hauts-de-Seine.

Du vendredi 10 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

payant

A partir de 25 euros

Tout public.

La Seine musicale Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt

https://chorus.hauts-de-seine.fr/



