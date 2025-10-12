Festival chrétien en Charente-Maritime Cinéma Apollo Ciné 8 Rochefort
Festival chrétien en Charente-Maritime Cinéma Apollo Ciné 8 Rochefort dimanche 12 octobre 2025.
Festival chrétien en Charente-Maritime
Cinéma Apollo Ciné 8 1 cours Roy-Bry Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Début : 2025-10-12 16:00:00
fin : 2025-10-12 19:30:00
2025-10-12
Ciné-Conférence sur le thème de la quête d’essentiel et des renoncements qui rendent libre, avec la projection du très beau documentaire Libres et l’intervention de Frère Michaël-Marie, Dominicain de Bordeaux.
Cinéma Apollo Ciné 8 1 cours Roy-Bry Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 47 55 03 lefestival17@gmail.com
English : Christian festival in Charente-Maritime
Film conference on the theme of the quest for the essential and the renunciations that set us free, with a screening of the beautiful documentary ‘Libres’ and a talk by Brother Michaël-Marie, a Dominican friar from Bordeaux.
German : Christliches Festival in Charente-Maritime
Filmkonferenz zum Thema „Die Suche nach dem Wesentlichen und die Entbehrungen, die frei machen“, mit Vorführung des wunderschönen Dokumentarfilms „Libres“ und einem Vortrag von Bruder Michaël-Marie, Dominikaner aus Bordeaux.
Italiano :
Conferenza cinematografica sul tema della ricerca dell’essenziale e delle rinunce che ci rendono liberi, con la proiezione del bellissimo documentario Libres e un intervento di Fra Michaël-Marie, domenicano di Bordeaux.
Espanol :
Conferencia cinematográfica sobre el tema de la búsqueda de lo esencial y las renuncias que nos hacen libres, con la proyección del bello documental Libres y una conferencia del Hermano Michaël-Marie, dominico de Burdeos.
