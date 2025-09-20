Festival Cigales & Guidons en Luberon Moulin du Clos des Jeannons Gordes

Festival Cigales & Guidons en Luberon Moulin du Clos des Jeannons Gordes samedi 20 septembre 2025.

Festival Cigales & Guidons en Luberon

Moulin du Clos des Jeannons 1729 route de Saint-Pantaléon Gordes Vaucluse

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 20:30:00

2025-09-20

Partez à la découverte des paysages viticoles à vélo sur une boucle d’une trentaine de kilomètres au départ du Moulin du Clos des Jeannons à Gordes. L’itinéraire sera jalonnée de plusieurs arrêts dégustation vin, produits du terroir, etc.

Moulin du Clos des Jeannons 1729 route de Saint-Pantaléon Gordes 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 51 83 55 infos@velovincopains.fr

English :

Discover the wine-growing landscape by bike on a 30-kilometer loop starting from the Clos des Jeannons mill in Gordes. The itinerary includes several tasting stops: wine, local products, etc.

German :

Entdecken Sie die Weinlandschaften mit dem Fahrrad auf einer 30 km langen Schleife, die an der Moulin du Clos des Jeannons in Gordes beginnt. Die Route wird von mehreren Stopps mit Weinproben gesäumt: Wein, regionale Produkte etc.

Italiano :

Scoprite la campagna vinicola in bicicletta su un percorso di 30 chilometri con partenza dal Moulin du Clos des Jeannons a Gordes. L’itinerario sarà scandito da diverse tappe di degustazione: vino, prodotti locali, ecc.

Espanol :

Descubra la campiña vitivinícola en bicicleta en un circuito de 30 kilómetros con salida del Moulin du Clos des Jeannons en Gordes. El itinerario incluirá varias paradas para degustar vinos, productos locales, etc.

