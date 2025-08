Festival Cimbalata Concert d’orgue avec l’ensemble Alkymia Vallica

Eglise Vallica Haute-Corse

Début : 2025-08-18

Pour le festival Cimbalata, Renaissance de l’Orgue Corse propose un concert avec l’ensemble Alkymia orgue, viole de gambe, théorbe, guitare baroque, percussions et ténor, dirigés par Mariana Delgadillo. De Purcell à Frescobaldi… jusqu’aux Beatles.

Eglise Vallica 20259 Haute-Corse Corse +33 6 70 86 67 47

English : Festival Cimbalata Organ concert with the Alkymia ensemble

For the Cimbalata festival, Renaissance de l’Orgue Corse proposes a concert with the Alkymia ensemble: organ, viola da gamba, theorbo, baroque guitar, percussion and tenor, conducted by Mariana Delgadillo. From Purcell to Frescobaldi… to the Beatles.

German :

Im Rahmen des Cimbalata-Festivals bietet Renaissance de l’Orgue Corse ein Konzert mit dem Ensemble Alkymia an: Orgel, Viola da Gamba, Theorbe, Barockgitarre, Perkussion und Tenor, dirigiert von Mariana Delgadillo. Von Purcell über Frescobaldi? bis hin zu den Beatles.

Italiano : Festival Cimbalata Concerto d’organo con l’ensemble Alkymia

Per il festival Cimbalata, Renaissance de l’Orgue Corse propone un concerto con l’ensemble Alkymia: organo, viola da gamba, tiorba, chitarra barocca, percussioni e tenore, diretto da Mariana Delgadillo. Da Purcell a Frescobaldi… ai Beatles.

Espanol :

Con motivo del festival Cimbalata, Renaissance de l’Orgue Corse ofrece un concierto con el conjunto Alkymia: órgano, viola da gamba, tiorba, guitarra barroca, percusión y tenor, bajo la dirección de Mariana Delgadillo. De Purcell a Frescobaldi… pasando por los Beatles.

