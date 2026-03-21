Festival Ciné Attac Cinéma le Grand Club Mont-de-Marsan

Festival Ciné Attac

Cinéma le Grand Club 64, boulevard de la République Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-25

Ciné Attac revient avec 5 films les 25, 26 et 27 mars, au Grand Club. En contre-champs des discours dominants et des idées reçues, c’est toujours le désir d’éclairer et de décrypter le monde actuel qui guide notre sélection.

Comme le souligne si bien Howard Zinn, immense historien qui révolutionna le regard que les Américains portent sur eux-mêmes Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, leur histoire sera racontée par les chasseurs.

Retrouvez nous dès mardi 24 pour le lancement du festival, à 19h à la Librairie Caractères. Et suivez nos coups de projecteurs sur la sélection dans les prochains posts. .

Cinéma le Grand Club 64, boulevard de la République Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine attacmarsan@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Ciné Attac Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Mont-de-Marsan