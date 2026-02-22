Festival ciné-débat Mars Attac Le Grand Club Dax

Festival ciné-débat Mars Attac

Le Grand Club 11 avenue du Sablar Dax Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-02

Festival ciné-débat organisé par l’association Attac Landes Cote Sud 5 films à l’affiche du Grand Club de Dax, à 19h

2/03 Le vivant qui se défend (Vincent Versaz)

5/03 Soulèvements (Thomas Lacoste)

12/03 La voix de Hond Rajab (Kaouther Ben Hania)

19/03 Howard Zinn, Une histoire populaire américaine (Olivier Azam et Daniel Mermet)

26/03 Tout va bien (Thomas Ellis) .

Le Grand Club 11 avenue du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 31 94 38 attaclandescotesud@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival ciné-débat Mars Attac

L’événement Festival ciné-débat Mars Attac Dax a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Grand Dax