Festival ciné-débat Mars Attac Le Grand Club Dax lundi 2 mars 2026.
Le Grand Club 11 avenue du Sablar Dax Landes
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-26
2026-03-02
Festival ciné-débat organisé par l’association Attac Landes Cote Sud 5 films à l’affiche du Grand Club de Dax, à 19h
2/03 Le vivant qui se défend (Vincent Versaz)
5/03 Soulèvements (Thomas Lacoste)
12/03 La voix de Hond Rajab (Kaouther Ben Hania)
19/03 Howard Zinn, Une histoire populaire américaine (Olivier Azam et Daniel Mermet)
26/03 Tout va bien (Thomas Ellis) .
Le Grand Club 11 avenue du Sablar Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 31 94 38 attaclandescotesud@mailo.com
