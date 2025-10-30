Festival Ciné des villes-Ciné des champs Bourganeuf

Cinéma Claude Miller Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-10-30

fin : 2025-11-02

2025-10-30

Le seul et unique festival de cinéma en Creuse !

️ A Bourganeuf, au mois d’octobre de chaque année, le festival Ciné des villes, Ciné des champs réunit les amoureux du cinéma.

Le public creusois est invité à découvrir l’actualité du cinéma, des avant-premières et une sélection de films de patrimoine. Le cinéma Claude Miller, situé dans un château du XVème siècle, offre un lieu de culture et de plaisir exceptionnel, unique sur le territoire. Chaque année, les réalisateurs, comédiens, producteurs ou techniciens présentent leurs films et partagent l’envers du décor avec les spectateurs.

Programme et réservations à venir ⏲️ .

Cinéma Claude Miller Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 12 20

L’événement Festival Ciné des villes-Ciné des champs Bourganeuf a été mis à jour le 2025-08-06 par Creuse Tourisme