Festival Ciné Games au cinéma Le Soubise Meymac

Festival Ciné Games au cinéma Le Soubise

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Le festival CinéGames revient en 2026 dans les cinémas d’Ussel, de Meymac et de Neuvic. Vous pouvez jouer gratuitement aux jeux vidéos au sein du cinéma

– A partir de 14h jouez sur des consoles en accès libre dans le hall du cinéma.

– A partir de 17h, Amusez-vous avec un tournoi de Mario Kart sur l’écran du cinéma.

– A partir de 20h, projection du film Super Mario Galaxy ! .

13 Boulevard du Pré-Soubise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 30 42 27 mediateurcinemahcv@gmail.com

