Festival Ciné-jardin à la ferme urbaine – Film Terre Terre, ferme urbaine Aubervilliers

Festival Ciné-jardin à la ferme urbaine – Film Samedi 30 août, 20h30 Terre Terre, ferme urbaine Seine-Saint-Denis

Gratuit

Début : 2025-08-30T20:30:00 – 2025-08-30T23:00:00

Fin : 2025-08-30T20:30:00 – 2025-08-30T23:00:00

La ferme urbaine accueille le festival Ciné Jardin pour la projection du film « Flow le chat qui n’avait plus peur de l’eau ».

Soirée gratuite, guinguette sur place (boissons et restauration)

Enfants bienvenus

Chaises sur place (selon disponibilité), prévoyez un plaid

Terre Terre, ferme urbaine 223 boulevard Felix Faure 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.terreterre.fr/ https://www.facebook.com/auterreterre Ferme urbaine et Guinguette en saison le vendredi soir, samedi et dimanche

Micro-marché le samedi matin

La Fabrique Documentaire