Festival Ciné-Jardins 2025 : visites de jardins et cinéma d’écologie en plein air !

Festival Ciné-Jardins 2025 : visites de jardins et cinéma d’écologie en plein air ! jeudi 21 août 2025.

Chaque soirée se déroule en 3 temps

À 18 h 00 : Visite guidée du jardin

À 19 h 30 : Buffet participatif (apportez quelque chose à partager)

À 20 h 30 : Projection d’un long métrage

Programme

Jeudi 21 août : Parc de Belleville (Paris 20e) – 27 rue Piat, Amphithéâtre – M° 11 : Pyrénées – M°2 : Couronnes.

DOUCE FRANCE, en présence du réalisateur Geoffrey Couanon / 2020 / 95 min

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. A l’initiative de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux…

Mais cela est-il utile ? Pour le savoir, ils partent à la rencontre d’habitant.e.s de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteur.rice.s et d’élu.e.s. Une quête réjouissante qui ravive notre lien à la terre !

Grand Prix FReDD – Festival Film de Recherche et Développement Durable 2020

—

Vendredi 22 août : Jardins familiaux Les Arpents (STAINS) – Rue des Huleux – M° Porte de la Chapelle puis BUS 252 arrêt « L’Avenir ».

LA BELLE VILLE / Manon Turina & François Marques / 2023 / 85 min

Manon et François, deux jeunes professionnels peu convaincus par l’intérêt de leur travail, décident de comprendre comment mieux vivre avec leur environnement.

Pour ce faire, ils décident de partir pour un voyage inspirant aux quatre coins du monde, à la rencontre de celles et ceux qui inventent une ville en harmonie avec la nature. Une aventure toujours en cours, car on ne se défait pas en un jour d’une culture urbaine visant à protéger l’humain des autres espèces…

—

Samedi 23 août : Parc Jean-Moulin-les-Guilands (Bagnolet) – 49 rue Charles Delescluze – M°9 : Robespierre – M°3 : Gallieni.

LE ROYAUME DE KENSUKÉ / Neil Boyle et Kirk Hendry / 2023 / 84 min

L’incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu’une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella.

Échoués sur une île déserte, comment survivre ? Un mystérieux inconnu vient à leur secours en leur offrant à boire et à manger : Kensuké, ancien soldat japonais de la Seconde guerre mondiale qui vit désormais seul sur l’île avec ses amis orangs-outans. Il ouvre à Michael les portes de son royaume…

—

Dimanche 24 août : Parc de la Butte du Chapeau Rouge (Paris 19e) – 5, avenue Debidour – RER

Pré-Saint-Gervais ou BUS 75 Lycée Diderot.

VIVRE AVEC LES LOUPS, en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand / 2023 / 89 min

Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à « vivre avec les loups ». Mais ce n’est pas facile, parce que cet animal fait ancestralement peur, et parce qu’il lui arrive de décimer les troupeaux de moutons.

Dépassant les postures polémiques, Jean-Michel Bertrand nous emmène dans un voyage en montagne à la rencontre des animaux qui l’habitent : chevreuils, bouquetins, loups, moutons, patous, humains… Dans ce milieu, les espèces se fréquentent plus qu’elles ne s’affrontent : le film défend l’idée d’une cohabitation, il raconte l’histoire d’une communauté.

—

Jeudi 28 août : Parc Chapelle Charbon (Paris 18e) – Rue du Pré – M°12 ou T3b : Porte de la Chapelle.

1) Deux courts-métrages réalisés avec les Enfants de la Goutte D’Or

2) LE CHÊNE / Laurent Charbonnier & Michel Seydoux / 2022 / 77 min

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier de la forêt. Ce film spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, geais, fourmis, mulots…

Tout ce petit monde scelle sa destinée autour de cet arbre qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Nominé au César 2023 du Meilleur Film Documentaire

—

Vendredi 29 août : Jardin des Traverses (Paris 18e) – Boulevard Ney, proche rue des Poissonniers

M°4 : Porte de Clignancourt – T3b : Diane Arbus.

1) Deux courts-métrages réalisés avec les Enfants de la Goutte D’Or

2) LE SEL DE LA TERRE / Wim Wenders & Juliano Ribeiro Salgado / 2014 / 110 min

Pendant cinquante ans, le photographe brésilien Sebastião Salgado (1944-2025) a parcouru les continents sur les traces d’une humanité en proie à la souffrance : mines, famines, conflits, exodes… Ces dernières années, il s’était lancé à la découverte de vastes territoires isolés, à la rencontre d’une faune et d’une flore encore sauvages, cependant qu’il reboisait la propriété que lui avait léguée son grand-père dans le Minas Gerais.

Le documentaire de Wim Wenders est un portrait en forme d’hommage à ce grand artiste, doté d’une empathie hors du commun qui lui avait fait comprendre que l’humain et la nature ont partie liée.

César 2015 du Meilleur Film Documentaire

—

Samedi 30 août : Terre Terre (Aubervilliers) – 223 Boulevard Félix Faure – M°12 : Mairie d’Aubervilliers.

FLOW /

Gints Zilbalodis / 2024 / 85 min

Alors qu’il vivait tranquillement à la maison, un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec d’autres animaux.

Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous doivent désormais apprendre à dépasser leurs différences et à s’adapter à ce nouveau monde sauvage…

César et Oscar 2025 du meilleur long métrage d’animation

Prix du jury et du public au Festival international du film d’animation d’Annecy 2024

—

Vendredi 5 septembre : Bois de Charonne (Paris 20e) – 63 Bd Davout ou 103 Cours de Vincennes

M°9 ou T3b : Porte de Montreuil ou M°1 : Porte de Vincennes.

PRINCESSE MONONOKÉ / Hayao Miyazaki / 1997 / 134 min

Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de l’homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d’Ashitaka, futur chef du clan Emishi.

Touché par le sanglier qu’il a tué, Ashitaka est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras. Il rencontrera dans son périple un mystérieux personnage, la Princesse Mononoké…

Award of the Japanese Academy du meilleur film en 1998

—

Samedi 6 septembre : Théâtre de verdure du Square Toussaint Louverture (Paris 20e) – 47 rue des Cendriers (75020 Paris) – M°2 ou M°3 : Ménilmontant ou Père Lachaise.

LE RÈGNE ANIMAL / Thomas Cailley / 2023 / 127 min

Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux.

Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Cinq Césars pour la photographie, les costumes, la musique originale, les effets visuels et le son

Avertissement : L’étrangeté et les transformations physiques montrées dans le film sont susceptibles de heurter un public sensible.

La fabrique documentaire présente sa 11e édition du festival Ciné-Jardins ! Ciné -Jardins vous propose neuf séances de cinéma en plein air dans des jardins publics, familiaux, partagés, et des fermes urbaines du Nord-Est parisien.

Du jeudi 21 août 2025 au samedi 06 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-21T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-07T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://cine-jardins.fr/edition-2025/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/