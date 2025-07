Festival Ciné-jeune de l’aisne Tergnier

Festival Ciné-jeune de l’aisne Tergnier vendredi 13 mars 2026.

Festival Ciné-jeune de l’aisne

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-03-13

Le Festival Ciné-Jeune de l’Aisne est un rendez-vous incontournable du

cinéma jeune public. Chaque année, un thème différent est proposé et les

films présentés permettent aux jeunes mais aussi aux plus grands de partir à

la rencontre du 7e art et de mieux comprendre ses différents aspects par le

biais d’enseignements pédagogiques ou de rencontres. 0 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Ciné-jeune de l’aisne Tergnier a été mis à jour le 2025-07-04 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard