Festival Ciné Junior Jurassic Park Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin

Festival Ciné Junior Jurassic Park
Cinéma François Truffaut 19 Rue François Mouthon Chilly-Mazarin Essonne
Tarif : 4 – 4 – 5.2 EUR
Tarif réduit
Animation +2€
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Découvrez les secrets de fabrication des animatroniques
.
Cinéma François Truffaut 19 Rue François Mouthon Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42 info@cinetruffaut.fr
English :
Discover the manufacturing secrets of animatronics
