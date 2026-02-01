Festival Ciné Junior Jurassic Park Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin

Festival Ciné Junior Jurassic Park Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin dimanche 15 février 2026.

Festival Ciné Junior Jurassic Park

Cinéma François Truffaut 19 Rue François Mouthon Chilly-Mazarin Essonne

Tarif : 4 – 4 – 5.2 EUR

Tarif réduit
Animation +2€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15

Date(s) :
2026-02-15

Découvrez les secrets de fabrication des animatroniques
  .

Cinéma François Truffaut 19 Rue François Mouthon Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42  info@cinetruffaut.fr

English :

Discover the manufacturing secrets of animatronics

