Festival Ciné Open Le Garçon qui faisait danser les collines Pontarlier

Festival Ciné Open Le Garçon qui faisait danser les collines Pontarlier lundi 20 octobre 2025.

Festival Ciné Open Le Garçon qui faisait danser les collines

Olympia Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 20:30:00

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Votre Cinéma Olympia Pontarlier est partenaire du Festival Ciné Open organisé par le Cine Club Jacques Becker A cette occasion, nous vous proposons de découvrir le film « le Garçon qui faisait danser les Collines ». .

Olympia Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 17 63 cine.olympia@orange.fr

English : Festival Ciné Open Le Garçon qui faisait danser les collines

German : Festival Ciné Open Le Garçon qui faisait danser les collines

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Ciné Open Le Garçon qui faisait danser les collines Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS