Festival Ciné Open Marcel et Monsieur Pagnol Cinéma Olympia Pontarlier

Festival Ciné Open Marcel et Monsieur Pagnol
Début : 2025-10-15 20:30:00
2025-10-15
Organisé par le cinéma olympia et le ciné club de Pontarlier.
Votre Cinéma Olympia Pontarlier est partenaire du Festival Ciné Open organisé par le Ciné Club Jacques Becker A cette occasion, découvrez le film « Marcel et Monsieur Pagnol ». .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 17 63 cine.olympia@orange.fr
