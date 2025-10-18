Festival Ciné philous 17 Ciné de Montguyon Montguyon

Ciné de Montguyon Allée des Platanes Montguyon Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-11-08

Et voici le retour du festival cinéma jeune public 3ème édition du 18 octobre au 8 novembre Cinéphilous17.

English :

And here’s the return of the 3rd edition of the children’s film festival from October 18 to November 8: Cinéphilous17.

German :

Und hier ist es wieder, das Festival für junges Kino 3. Ausgabe vom 18. Oktober bis zum 8. November: Cinéphilous17.

Italiano :

Ed ecco il ritorno della terza edizione del festival del cinema per ragazzi dal 18 ottobre all’8 novembre: Cinéphilous17.

Espanol :

Y aquí vuelve la 3ª edición del festival de cine infantil del 18 de octubre al 8 de noviembre: Cinéphilous17.

