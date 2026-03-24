Festival Ciné-rencontres de Cholet Rue Bretonnaise Cholet

Festival Ciné-rencontres de Cholet

Rue Bretonnaise Cinéma CGR Arcades Rougé Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Festival de cinéma qui fait la part belle aux rencontres discussions, débats, conférence, quiz et animations. .

Rue Bretonnaise Cinéma CGR Arcades Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire afdlm49@gmail.com

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English :

L’événement Festival Ciné-rencontres de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Choletais