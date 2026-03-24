Festival Ciné-rencontres de Cholet Rue Bretonnaise Cholet
Festival Ciné-rencontres de Cholet Rue Bretonnaise Cholet mercredi 25 mars 2026.
Festival Ciné-rencontres de Cholet
Rue Bretonnaise Cinéma CGR Arcades Rougé Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Festival de cinéma qui fait la part belle aux rencontres discussions, débats, conférence, quiz et animations. .
Rue Bretonnaise Cinéma CGR Arcades Rougé Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire afdlm49@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Ciné-rencontres de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Choletais