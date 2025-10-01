Festival Cine32, Indépendance(s) et Création Ciné32 Auch

Festival Cine32, Indépendance(s) et Création Ciné32 Auch mercredi 1 octobre 2025.

Festival Cine32, Indépendance(s) et Création

Ciné32 Allées des Arts Auch Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-01

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-01

Tous les ans, Auch, capitale du Gers en Gascogne ainsi qu’une dizaine de salles Art et Essai de Ciné 32 projettent une sélection de films tous inédits ou en avant-première…

.

Ciné32 Allées des Arts Auch 32000 Gers Occitanie +33 5 62 60 61 15 festival-contact@cine32.com

English :

Every year, Auch, the capital of Gascony’s Gers region, and a dozen of Ciné 32’s Art et Essai cinemas screen a selection of films, all new or previews…

German :

Jedes Jahr zeigen Auch, die Hauptstadt des Gers in der Gascogne, sowie ein Dutzend Arthouse-Kinos von Ciné 32 eine Auswahl an Filmen, die alle unveröffentlicht oder in Vorpremiere zu sehen sind…

Italiano :

Ogni anno, Auch, capoluogo della regione guascone del Gers, e una decina di cinema d’essai del Ciné 32 proiettano una selezione di film, tutti nuovi o in anteprima…

Espanol :

Cada año, Auch, capital de la región de Gers en Gascuña, y una decena de salas de cine de arte y ensayo de Ciné 32 proyectan una selección de películas, todas nuevas o preestrenos…

L’événement Festival Cine32, Indépendance(s) et Création Auch a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne