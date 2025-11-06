Festival Cinédélices Prayssac

Place Dutours Prayssac Lot

Début : 2025-11-06 20:00:00

Le festival Cinédélices se déroulera cette année du 6 au 9 novembre.

Tous les films sont en V.O., sous-titrés lorsqu’il est nécessaire !

Toutes les animations se dérouleront sur le site-même du cinéma Louis Malle.

Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie louis.malle@lescinesdecocagne.com

English :

This year’s Cinédélices festival runs from November 6 to 9.

All films are in V.O., with subtitles where necessary!

All events will take place at the Louis Malle cinema.

German :

Das Festival Cinédélices findet dieses Jahr vom 6. bis 9. November statt.

Alle Filme sind in V.O., wenn nötig mit Untertiteln!

Alle Veranstaltungen finden auf dem Gelände des Kinos Louis Malle statt.

Italiano :

Quest’anno il festival Cinédélices si svolge dal 6 al 9 novembre.

Tutti i film sono in lingua originale, con sottotitoli dove necessario!

Tutti gli eventi si svolgeranno al cinema Louis Malle.

Espanol :

El festival Cinédélices de este año se celebra del 6 al 9 de noviembre.

Todas las películas se proyectarán en versión original, con subtítulos cuando sea necesario

Todos los actos tendrán lugar en el cine Louis Malle.

