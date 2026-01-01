Festival Ciné’Genis Saint-Genis-de-Saintonge

Festival Ciné’Genis

21 Avenue de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

5€ pout tous

Début : 2026-01-29 09:15:00

fin : 2026-02-01 00:00:00

2026-01-29

Ciné’Genis est un festival de cinéma local et engagé autour du thème de l’agriculture, pour rapprocher producteurs et citoyens via des films, des échanges et des rencontres (projections, débats, expo photos, foodtrucks et marché de producteurs)

21 Avenue de Saintes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr

Ciné’Genis is a festival of local and committed cinema on the theme of agriculture, bringing producers and citizens together through films, exchanges and meetings (screenings, debates, photo exhibition, foodtrucks and farmers’ market)

