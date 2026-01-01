Festival Ciné’Genis Cinéma de St Genis de Saintonge Saint-Genis-de-Saintonge
Festival Ciné’Genis Cinéma de St Genis de Saintonge Saint-Genis-de-Saintonge jeudi 29 janvier 2026.
Festival Ciné’Genis
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Public scolaire
Début : 2026-01-29 15:00:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01
Ciné’Genis le festival où le cinéma cultive le lien !
Cinéma de St Genis de Saintonge 21 avenue de saintes Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 85 53 mediatheque_stgenis@yahoo.fr
English :
Ciné-Genis: the festival where cinema makes connections!
