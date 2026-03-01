Festival Cinélatino Cronos

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 20:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Au XVIᵉ siècle, un alchimiste invente un mécanisme permettant d’accéder à la vie éternelle

Au XVIᵉ siècle, un alchimiste invente un mécanisme permettant d’accéder à la vie éternelle. Quatre cents ans plus tard à Mexico, Jesús Gris, un vieil antiquaire, le découvre dissimulé dans une statue…

Le premier film du réalisateur annonce bien des thèmes qui le suivront toute son œuvre. Nous voici là dans une variation sur le thème des vampires dont Dracula spectateur eut sans doute dit Bon sang ! Quel film !

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

In the 16th century, an alchemist invented a mechanism that would allow eternal life

L’événement Festival Cinélatino Cronos Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot