Festival Cinélatino Derrière les drapeaux, le soleil (Banjo Las Banderas del Sol)

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 18:15:00

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23 2026-03-24

120 heures d’images d’archives voilà ce qu’il reste de 35 années de dictature de Stroessner au Paraguay.

Un étonnant et efficace travail de cinéma au montage ou comment retourner tout un corpus de propagande pour en faire un réquisitoire.

En présence de Manuel Embalse, co-monteur du film.

Avertissement pour les personnes photosensibles aux effets stroboscopiques.

120 heures d’images d’archives voilà ce qu’il reste de 35 années de dictature de Stroessner au Paraguay.

Un étonnant et efficace travail de cinéma au montage ou comment retourner tout un corpus de propagande pour en faire un réquisitoire.

En présence de Manuel Embalse, co-monteur du film.

Avertissement pour les personnes photosensibles aux effets stroboscopiques.

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

120 hours of archival footage: this is what remains of 35 years of Stroessner’s dictatorship in Paraguay.

An astonishing and effective work of cinema in editing: or how to turn an entire corpus of propaganda inside out to make an indictment.

In the presence of Manuel Embalse, co-editor of the film.

Warning for people photosensitive to stroboscopic effects.

L’événement Festival Cinélatino Derrière les drapeaux, le soleil (Banjo Las Banderas del Sol) Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot