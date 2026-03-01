Festival Cinélatino Dreams

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:15:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-22 2026-03-26 2026-03-30

Fernando, un jeune danseur de ballet originaire du Mexique, rêve de reconnaissance internationale et d’une vie meilleure aux États-Unis

Fernando, un jeune danseur de ballet originaire du Mexique, rêve de reconnaissance internationale et d’une vie meilleure aux États-Unis. Convaincu que sa maîtresse, Jennifer, une Américaine mondaine et philanthrope influente l’aidera à réaliser ses ambitions, il quitte clandestinement son pays, échappant de justesse à la mort.

Cependant, son arrivée vient bouleverser le monde soigneusement construit de Jennifer. Elle est prête à tout pour protéger leur avenir à tous deux, mais ne veut rien concéder de la vie qu’elle s’est construite.

Dans les méandres alchimiques de la formation d’un couple, est-on toujours certain que le désir et l’amour soient le creuset d’un rêve commun, aux reflets identiques ? Il y a toujours la possibilité d’une faille invisible mais menaçante, un peu comme celle de San Andreas sous le soleil de Californie…

Avec Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rupert Friend…

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

Fernando, a young ballet dancer from Mexico, dreams of international recognition and a better life in the United States

L’événement Festival Cinélatino Dreams Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot