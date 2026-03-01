Festival Cinélatino D’une famille à l’autre

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 16:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Pierre profite de sa fin d’adolescence dans les fêtes branchées de São Paulo

Pierre profite de sa fin d’adolescence dans les fêtes branchées de São Paulo. Sa mère l’élève seule, avec Jacqueline, sa jeune sœur. Elle lui laisse une grande liberté, et entre le lycée, son groupe de rock et ses désirs troublants, Pierre a toute latitude pour explorer sa personnalité. Jusqu’au jour où l’ADN vient révéler le mensonge de sa mère…

Bien au-delà d’un possible fait de société ou d’un simple fait divers, ce récit semble comme la métaphore du maelstrom que peut représenter la fin de l’adolescence quand un jeune adulte, dans ses tâtonnements, doit livrer bataille au miroir de la reconnaissance, au miroir du monde s’imposer aux autres comme je suis . Comme un dédoublement de personnalité.

Avec Naomi Nero, Dani Nefussi, Matheus Nachtergaele…

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

Pierre enjoys his late teens at São Paulo’s trendy parties

L’événement Festival Cinélatino D’une famille à l’autre Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot