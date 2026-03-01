Festival Cinélatino El (Tourments)

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Francisco Galván, catholique fervent, tombe sous le charme de Gloria

Francisco Galván, catholique fervent, tombe sous le charme de Gloria. Bien qu’elle soit déjà fiancée, il parvient à la séduire, à l’épouser. Mais très vite, il révèle sa jalousie maladive…

Peut-être, dit le réalisateur, est-ce le film où j’ai mis le plus de moi-même. Je partage le sentiment qu’il éprouve lorsqu’il voit les gens tout en bas, comme des fourmis, et qu’il dit J’aimerais être Dieu, pour les écraser…

Avec Arturo de Cordova, Delia Garces, Luis Beristain

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

Francisco Galván, a devout Catholic, falls under the spell of Gloria

L’événement Festival Cinélatino El (Tourments) Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot