FESTIVAL CINELATINO / JEUNE PUBLIC/ CINE GOUTER, Cinéma L’Autan, Ramonville-Saint-Agne

FESTIVAL CINELATINO / JEUNE PUBLIC/ CINE GOUTER Mercredi 11 mars, 15h30 Cinéma L’Autan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T15:30:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T15:30:00+01:00 – 2026-03-11T16:00:00+01:00

Résumé :

Cinq courts-métrages pour explorer le continent, du Mexique à l’Argentine en passant par le Pérou et la Colombie. Cinq récits différents portés par la peinture, l’animation en volume, le stop-motion ou encore le film documentaire. C’est un voyage immersif au vent révolutionnaire qui nous emmène sur la lune, sur un terrain de sport, qu’il soit goudronné ou matelassé, et le long des affluents de l’Amazone.

Accessible dès 6 ans !

La séance sera suivie d’un goûter offert.

Cascarita de Jim Barrera (Mexique, 2019, 4’10, Animation, sans paroles)

Ramón de Natalia Bernal Castillo (Colombie/Mexique, 2020, 7’10, Vost)

Y Asi Aparecieron Los Rios de Miguel Araoz Cartagena (Animation, Pérou, 2019, 3’16, Vost)

Ailín En La Luna de Claudia Ruiz (Argentine, 2018, 5’0, Vost)

El Trompetista de Raúl Morales Reyes (Mexique, 2014, 10’0, sans paroles)

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 89 03 http://lautan.cine.allocine.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CinemaAutanRamonvilleStAgne/ Ce cinéma associatif équipé pour des projections en 3D propose des films grand public et des documentaires.

PETITES HISTOIRES D’AMERIQUE LATINE