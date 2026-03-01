Festival Cinélatino La Chute de Montesinos (Caiga quien caiga)

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

La publication d’une vidéo compromettant l’ancien chef du renseignement, Vladimiro Montesinos, provoque la fuite puis la traque de ce dernier et la mise en cause du régime instauré par le président Alberto Fujimori…

Le côté haletant de l’enquête vient du fait que le plaignant, l’État, est complice de l’accusé

La publication d’une vidéo compromettant l’ancien chef du renseignement, Vladimiro Montesinos, provoque la fuite puis la traque de ce dernier et la mise en cause du régime instauré par le président Alberto Fujimori…

Le côté haletant de l’enquête vient du fait que le plaignant, l’État, est complice de l’accusé. Les pièces sont travesties et le damier paraît monochrome.

Avec Miguel Iza, Eduardo Camino, Javier Valdez

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

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English :

The publication of a video compromising the former head of intelligence, Vladimiro Montesinos, provokes the flight and then the hunt for him and the questioning of the regime installed by President Alberto Fujimori?

The breathless aspect of the investigation comes from the fact that the plaintiff, the State, is an accomplice of the accused

L’événement Festival Cinélatino La Chute de Montesinos (Caiga quien caiga) Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot