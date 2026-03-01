Festival Cinélatino La Ville et les chiens

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 14:15:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Alberto, un jeune homme passionné de poésie, rentre dans un collège militaire où il se retrouve confronté à un monde régi par la peur et les humiliations d’El Jaguar

Alberto, un jeune homme passionné de poésie, rentre dans un collège militaire où il se retrouve confronté à un monde régi par la peur et les humiliations d’El Jaguar. Lorsque l’un des élèves décède mystérieusement, Alberto décide d’en informer ses supérieurs…

Cette adaptation du roman de Mario Vargas Llosa nous plonge dans une esthétique froide et un quasi huis-clos sur l’honneur et la conscience.

Avec Pablo Serra, Gustavo Bueno, Juan Manuel Ochoa

.

Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alberto, a young man with a passion for poetry, enters a military college where he finds himself confronted with a world ruled by fear and the humiliations of El Jaguar

L’événement Festival Cinélatino La Ville et les chiens Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot