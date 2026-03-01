Festival Cinélatino La Ville et les chiens Cahors
Festival Cinélatino La Ville et les chiens Cahors jeudi 26 mars 2026.
Festival Cinélatino La Ville et les chiens
Place Bessières Cahors Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 14:15:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Alberto, un jeune homme passionné de poésie, rentre dans un collège militaire où il se retrouve confronté à un monde régi par la peur et les humiliations d’El Jaguar
Alberto, un jeune homme passionné de poésie, rentre dans un collège militaire où il se retrouve confronté à un monde régi par la peur et les humiliations d’El Jaguar. Lorsque l’un des élèves décède mystérieusement, Alberto décide d’en informer ses supérieurs…
Cette adaptation du roman de Mario Vargas Llosa nous plonge dans une esthétique froide et un quasi huis-clos sur l’honneur et la conscience.
Avec Pablo Serra, Gustavo Bueno, Juan Manuel Ochoa
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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cinema@cinelegrandpalais.fr
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English :
Alberto, a young man with a passion for poetry, enters a military college where he finds himself confronted with a world ruled by fear and the humiliations of El Jaguar
L’événement Festival Cinélatino La Ville et les chiens Cahors a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Cahors Vallée du Lot